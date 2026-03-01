Concert Clitosaurus Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Concert Clitosaurus

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Clitosaurus vient faire danser les meufs devant. Fuzz dans ta face, synthé bon pour ta santhé, guitare de bâtard et bikini beats !

Ce duo, qui nous vient de Bourges, sera chez Oliv’ & Tomme pour un set endiablé !

Viendez nombreux !

English :

Clitosaurus comes to make the chicks dance out front. Fuzz in your face, synth good for your santhe, bastard guitar and bikini beats!

This duo, who hail from Bourges, will be at Oliv? & Tomme for a wild set!

Come one, come all!

