Concert Cloclo Forever Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Concert Cloclo Forever

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

CLOCLO FOREVER is 14 artists on stage, the lead artist in the role of Claude François, with his uncanny resemblance, his voice so similar to that of the star, surrounded by 7 musicians, 2 backing singers and 4 dancers, each more Belles, belles, belles than the last. Once you’ve seen this show on stage, you’ll want to see it again and again…

CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal dans le rôle de Claude François, avec sa ressemblance si troublante, sa voix si semblable de la star, entouré de 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses plus Belles, belles, belles les unes que les autres, lorsque l’on a vu ce spectacle une fois sur scène, on a qu’une envie, c’est le voir et le revoir encore…

CLOCLO FOREVER, c’est un concert Live brûlant d’émotion en hommage à la star où tous les plus grands tubes seront interprétés avec des orchestrations fidèles à celles del’époque, de magnifiques reproductions de costumes authentiques, une trentaine de tableaux s’enchainant sur un rythme fou, entraînant et incontournable, une équipe d’artistes unie autour d’une même exigence Faire partager leur passion de la scène !

CLOCLO FOREVER c’est avant tout et incontestablement une ressemblance des plus BOULEVERSANTE !!! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

CLOCLO FOREVER is 14 artists on stage, the lead artist in the role of Claude François, with his uncanny resemblance, his voice so similar to that of the star, surrounded by 7 musicians, 2 backing singers and 4 dancers, each more Belles, belles, belles than the last. Once you’ve seen this show on stage, you’ll want to see it again and again…

L’événement Concert Cloclo Forever Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig