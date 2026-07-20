Informations pratiques

Fronsac

Concert Clover Milk

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Clover Milk.

Clover Milk est un groupe de folk irlandais à l’énergie débordante, basé en Gironde. Envie d’une virée dans les pubs irlandais ? Laissez-vous aller au rythme des balades, reels et jigs à danser ! Les chants, le banjo ténor, les flûtes, le bodhràn, le violon ou la contrebasse s’entremêlent en reprenant les plus grands tubes des Pogues à Sinéad O’Connor. Leur musique se déguste une pinte à la main !

Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Clover Milk

L’événement Concert Clover Milk Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais