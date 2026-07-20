UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fronsac

Concert Clover Milk Fronsac

samedi 15 août 2026 · Fronsac

Concert Clover Milk Fronsac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
11 route de Loiseau
Ville
33126 Fronsac
Département
Gironde
Tarif

Fronsac

Concert Clover Milk

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Clover Milk.
Clover Milk est un groupe de folk irlandais à l’énergie débordante, basé en Gironde. Envie d’une virée dans les pubs irlandais ? Laissez-vous aller au rythme des balades, reels et jigs à danser ! Les chants, le banjo ténor, les flûtes, le bodhràn, le violon ou la contrebasse s’entremêlent en reprenant les plus grands tubes des Pogues à Sinéad O’Connor. Leur musique se déguste une pinte à la main !
Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver.   .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03  lacomediedelibourne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Clover Milk

L’événement Concert Clover Milk Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais

À voir aussi à Fronsac (Gironde)