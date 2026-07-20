Concert Clover Milk Fronsac
samedi 15 août 2026 · Fronsac
Informations pratiques
Fronsac
Concert Clover Milk
11 route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Clover Milk.
Clover Milk est un groupe de folk irlandais à l’énergie débordante, basé en Gironde. Envie d’une virée dans les pubs irlandais ? Laissez-vous aller au rythme des balades, reels et jigs à danser ! Les chants, le banjo ténor, les flûtes, le bodhràn, le violon ou la contrebasse s’entremêlent en reprenant les plus grands tubes des Pogues à Sinéad O’Connor. Leur musique se déguste une pinte à la main !
Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .
11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com
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English : Concert Clover Milk
L’événement Concert Clover Milk Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais
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