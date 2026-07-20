Informations pratiques

Fronsac

Concert Mineto

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Mineto.

Mineto est un musicien de musique Gipsy, Flamenco et Latino qui propose une explosion de sonorités latines et gitanes qui va vous faire danser et chanter sur les reprises des plus grands titres Gipsy. Nico est un batteur percussionniste touche à tout qui va saupoudrer sa frappe groovy au projet.

Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Concert Mineto

L’événement Concert Mineto Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais