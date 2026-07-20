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Concert Mineto Fronsac

samedi 22 août 2026 · Fronsac

Concert Mineto Fronsac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
11 route de Loiseau
Ville
33126 Fronsac
Département
Gironde
Tarif

Fronsac

Concert Mineto

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Mineto.
Mineto est un musicien de musique Gipsy, Flamenco et Latino qui propose une explosion de sonorités latines et gitanes qui va vous faire danser et chanter sur les reprises des plus grands titres Gipsy. Nico est un batteur percussionniste touche à tout qui va saupoudrer sa frappe groovy au projet.
Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver.   .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03  lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Concert Mineto

L’événement Concert Mineto Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais

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