Informations pratiques

Fronsac

Escale créative au marché de Libourne

Marché de Libourne Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le temps d’une matinée, faites escale au cœur du marché de Libourne pour une rencontre placée sous le signe de la créativité et de la gourmandise !

Rencontrez Noémie de Nuances Ceramics et Lisa de Lili Bloom, deux artisanes passionnées. Tout au long de la matinée, elles vous feront découvrir leurs univers et leurs savoir-faire à travers des démonstrations de poterie et de décoration de biscuits en direct.

Relevez également le Défi photo des trois trésors ! À l’aide de trois indices, retrouvez et photographiez, à l’Office de tourisme du Libournais, trois éléments évoquant Libourne, son patrimoine et ses saveurs. Une fois votre mission accomplie, revenez au port d’attache, sur le stand de l’Escale créative vous pourrez tenter votre chance en faisant tourner la roue.

Créations en céramique, biscuits, réductions, place pour un atelier et bien d’autres surprises seront à gagner ! .

Marché de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Escale créative au marché de Libourne

L’événement Escale créative au marché de Libourne Fronsac a été mis à jour le 2026-07-25 par OT du Fronsadais