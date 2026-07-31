Concert Coeur de femmes Fait son Cinéma Molsheim
dimanche 4 octobre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Concert Coeur de femmes Fait son Cinéma
26 rue des Vosges Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’ensemble vocal est composé de trois pupitres Soprano, Mezzo et Alto. Une vingtaine de choriste vous embarquent pour un voyage cinématographique et musical. .
26 rue des Vosges Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 98 13 32 jmj67120@gmail.com
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English :
L’événement Concert Coeur de femmes Fait son Cinéma Molsheim a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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