Informations pratiques

Molsheim

Les jeudis en Fête Soirée année 80

Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pour la clôture, retournez dans les années 80 pour une soirée inoubliable.

Les Jeudis en Fête sont des soirées à thème organisées par l’Association des Commerçants de Molsheim en collaboration avec divers partenaires. Chaque jeudi soir, le centre-ville de Molsheim se transforme en un lieu festif avec des animations musicales et des stands de restauration. Chaque soirée est unique avec son propre thème, créant une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour la clôture, retournez dans les années 80 pour une soirée inoubliable. .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 34 00 41 contact.asaco@gmail.com

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English :

For the closing, take a trip back to the 80s for an unforgettable evening.

L’événement Les jeudis en Fête Soirée année 80 Molsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig