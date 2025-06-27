Concert: Coline Rio Portes-lès-Valence

Concert: Coline Rio

Parc Léo Lagrange (Magic Mirror) Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

2026-05-13

Après une entrée très remarquée dans le paysage de la nouvelle scène française en 2023, l’auteure, compositrice et interprète à la voix enchanteresse nous avez séduits aux côtés d’Alexia Grédy cette même année sur le plateau du Train Théâtre.

After her highly acclaimed debut on the new French scene in 2023, the author, composer and performer with her enchanting voice seduced us alongside Alexia Grédy that same year on the set of Train Théâtre.

