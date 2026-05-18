Concert Concert Lyrique Temple Portestant La Rochelle

La Rochelle

Concert Concert Lyrique

Temple Portestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Neuf solistes interpréteront des airs d’opéras au Temple Protestant de La Rochelle.

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Temple Portestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 24 11

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English :

Nine soloists perform opera arias at the Temple Protestant in La Rochelle.

L’événement Concert Concert Lyrique La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle