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Concert Concert Lyrique Temple Portestant La Rochelle

Concert Concert Lyrique Temple Portestant La Rochelle dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Temple Portestant

Adresse : 2 rue Saint-Michel

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 13 13 13

La Rochelle

Concert Concert Lyrique

Temple Portestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Neuf solistes interpréteront des airs d’opéras au Temple Protestant de La Rochelle.
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Temple Portestant 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 24 11 

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English :

Nine soloists perform opera arias at the Temple Protestant in La Rochelle.

L’événement Concert Concert Lyrique La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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