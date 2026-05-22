Bonnemazon

Concert Concertos Bach et Vivaldi

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Par l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Pour ce concert en partenariat avec le Festival de Toulouse, fondé en 2022 par le mandoliniste Julien Martineau, la musique baroque est à l’honneur. Pour interpréter ce répertoire jubilatoire, l’Orchestre de Chambre de Toulouse accompagne deux solistes habitués des grandes scènes internationales

Julien Martineau et David Fray. À leurs côtés, deux jeunes prodiges le mandoliniste italien Eugenio Palumbo et le pianiste suédois Timothy Lozakovich, découvert au festival l’an passé.

Programme

Johann Sebastian Bach (1685-1750), concertos pour un et deux claviers

Antonio Vivaldi (1678-1741), concertos pour mandoline

AUTOUR DU CONCERT

18H15 conférence de Luca Dupont-Spirio, musicologue Bach et Vivaldi voyage en Europe

Tout public

Tarifs 30€ 50€ Conférence 5 €

Réservation obligatoire loffrandemusicale.fr Offices de tourisme de Lourdes et de Tarbes .

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

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English :

By the Toulouse Chamber Orchestra.

For this concert in partnership with the Toulouse Festival, founded in 2022 by mandolinist Julien Martineau, baroque music takes center stage. To interpret this jubilant repertoire, the Orchestre de Chambre de Toulouse accompanies two soloists accustomed to major international stages:

Julien Martineau and David Fray. Alongside them are two young prodigies: Italian mandolinist Eugenio Palumbo and Swedish pianist Timothy Lozakovich, discovered at last year?s festival.

Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750), concertos for one and two keyboards

Antonio Vivaldi (1678-1741), concertos for mandolin

L’événement Concert Concertos Bach et Vivaldi Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65