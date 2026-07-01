Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique Jeudi 18 mars 2027, 18h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Tarif unique : 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00

L’Université pour Tous de Draguignan organise un concert – conférence , intitulé « Une histoire de l’Écosse en musique » et animé par M. FROMENTIN. Il sera suivi du pot de l’amitié.

Tarif unique : 8 euros

Jeudi 18 mars à 18h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/

organisé par l’Université pour Tous de Draguignan