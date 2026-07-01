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Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

jeudi 18 mars 2027 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan

Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Lieu
Auditorium du Pôle culturel Chabran
Adresse
660 avenue John Kennedy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Tarif unique : 8 euros

Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique Jeudi 18 mars 2027, 18h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Tarif unique : 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00

L’Université pour Tous de Draguignan organise un concert – conférence , intitulé « Une histoire de l’Écosse en musique » et animé par M. FROMENTIN. Il sera suivi du pot de l’amitié.
Tarif unique : 8 euros
Jeudi 18 mars à 18h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
organisé par l’Université pour Tous de Draguignan

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