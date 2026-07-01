Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
jeudi 18 mars 2027 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Concert – conférence – Une histoire de l’Écosse en musique Jeudi 18 mars 2027, 18h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Tarif unique : 8 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T21:00:00+01:00
L’Université pour Tous de Draguignan organise un concert – conférence , intitulé « Une histoire de l’Écosse en musique » et animé par M. FROMENTIN. Il sera suivi du pot de l’amitié.
Tarif unique : 8 euros
Jeudi 18 mars à 18h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
organisé par l’Université pour Tous de Draguignan
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