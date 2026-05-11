Concert Conservatoire en Live instruments à vents L’Agora médiathèque-centre social Metz

Metz

Concert Conservatoire en Live instruments à vents

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les élèves du Conservatoire Gabriel Pierné de l’Eurométropole de Metz vous invitent à une rencontre exceptionnelle, où talent et partage se mêleront en harmonie. Découvrez l’univers musical du Département des instruments à vents et ses jeunes talents, dirigés par Cédric Carceles et Simon Klein.

Tout public.

Entrée libre.Tout public

0 .

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est

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English :

Students from the Gabriel Pierné Conservatory of Metz Eurometropole invite you to an exceptional encounter, where talent and sharing will mingle in harmony. Discover the musical universe of the Wind Department and its young talents, directed by Cédric Carceles and Simon Klein.

Open to all.

Free admission.

L’événement Concert Conservatoire en Live instruments à vents Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ