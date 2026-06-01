Concert Constellation Bobin Leprest à La Scénette La Scénette Léobard samedi 13 juin 2026.

Léobard

Concert Constellation Bobin Leprest à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

"Pour Constellation Bobin Leprest, Alain Klingler fait dialoguer les mots de Christian Bobin et les chansons d'Allain Leprest

"Pour Constellation Bobin Leprest, Alain Klingler fait dialoguer les mots de Christian Bobin et les chansons d'Allain Leprest. Au piano, dans une belle présence qu'il partage avec le public, le comédien-chanteur s'empare des questionnements poétiques et philosophiques propres à l'auteur du Creusot. Des mots essentiels sur la condition humaine teintés de mysticisme qu'il alterne avec ceux du chanteur athée d'Ivry-sur-Seine, merveilleusement mis en musique par Romain Didier." Citation de Nicolas Arnstam.

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La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie

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English :

"For Constellation Bobin Leprest, Alain Klingler brings together the words of Christian Bobin and the songs of'Allain Leprest

L’événement Concert Constellation Bobin Leprest à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon