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Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette La Scénette Léobard

Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette La Scénette Léobard

Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette La Scénette Léobard mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : La Scénette

Adresse : L'Abbaye-Nouvelle

Ville : 46300 Léobard

Département : Lot

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Léobard

Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette

La Scénette L’Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !

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La Scénette L’Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie   casteress@gmail.com

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English :

The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year

L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon

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