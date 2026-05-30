Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette La Scénette Léobard

Léobard

Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette

La Scénette L’Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !

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La Scénette L’Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie casteress@gmail.com

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English :

The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year

L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon