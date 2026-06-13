Piano classique avec Alejandro Céspedes à La Scénette La Scénette Léobard vendredi 10 juillet 2026.

Léobard

Piano classique avec Alejandro Céspedes à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Alejandro Céspedes Martín, pianiste et claveciniste espagnol primé dans de nombreux concours internationaux, propose un récital mêlant virtuosité et sensibilité

Alejandro Céspedes Martín, pianiste et claveciniste espagnol primé dans de nombreux concours internationaux, propose un récital mêlant virtuosité et sensibilité. Professeur au Conservatoire du Grand Cahors et artiste reconnu sur les scènes européennes, il invite le public à un voyage musical à travers un répertoire riche et inspiré.

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La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

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English :

Alejandro Céspedes Martín, a Spanish pianist and harpsichordist who has won numerous international competitions, presents a recital that blends virtuosity and sensitivity

L’événement Piano classique avec Alejandro Céspedes à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon