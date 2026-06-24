Concert de Zafràn Escapades musicales autour de la Méditerranée à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard vendredi 31 juillet 2026.

Léobard

Concert de Zafràn Escapades musicales autour de la Méditerranée à La Scénette

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Zafràn vous propose une série d’escapades musicales autour du bassin méditerranéen.

Le quartet revisite le répertoire de chants anciens et modernes en y associant une touche contemporaine par leurs arrangements.

Des côtes grecques et andalouses jusqu’aux confins de l’Orient, venez savourer le goût délicat qui émane de cette excursion colorée !

Zafràn vous propose une série d’escapades musicales autour du bassin méditerranéen.

Le quartet revisite le répertoire de chants anciens et modernes en y associant une touche contemporaine par leurs arrangements.

Des côtes grecques et andalouses jusqu’aux confins de l’Orient, venez savourer le goût délicat qui émane de cette excursion colorée !

.

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zafr%E0n invites you on a series of musical journeys around the Mediterranean.

The quartet reinterprets a repertoire of traditional and modern songs, infusing them with a contemporary touch through their arrangements.

From the coasts of Greece and Andalusia to the far reaches of the East, come and savor the delicate flavors of this colorful journey!

L’événement Concert de Zafràn Escapades musicales autour de la Méditerranée à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Gourdon