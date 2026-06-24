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Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard

Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard

Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard samedi 8 août 2026.

Lieu
L'Abbaye Nouvelle
Adresse
773 route des Cistelles
Ville
46300 Léobard
Département
Lot
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
11 11 Tarif réduit

Léobard

Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Référence incontournable du bluegrass européen, Lluís Gómez est banjoïste, violoniste et mandoliniste

Référence incontournable du bluegrass européen, Lluís Gómez est banjoïste, violoniste et mandoliniste. Formé auprès des plus grands maîtres du genre, il a parcouru les scènes du monde entier. Son univers virtuose et chaleureux fait dialoguer bluegrass, folk, jazz manouche et traditions populaires.

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L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 

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English :

A leading figure in European bluegrass, Lluís Gómez is a banjoist, violinist, and mandolinist

L’événement Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Gourdon

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