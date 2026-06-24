Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard samedi 8 août 2026.

Léobard

Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Référence incontournable du bluegrass européen, Lluís Gómez est banjoïste, violoniste et mandoliniste

Référence incontournable du bluegrass européen, Lluís Gómez est banjoïste, violoniste et mandoliniste. Formé auprès des plus grands maîtres du genre, il a parcouru les scènes du monde entier. Son univers virtuose et chaleureux fait dialoguer bluegrass, folk, jazz manouche et traditions populaires.

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L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33

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English :

A leading figure in European bluegrass, Lluís Gómez is a banjoist, violinist, and mandolinist

L’événement Concert de Lluís Gómez’s FlamenGrass à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Gourdon