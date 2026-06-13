Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard
Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard mardi 28 juillet 2026.
Léobard
Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette
L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon et piano depuis une trentaine d'année, ce qui leur confère une homogénéité et une souplesse souvent remarquées et louées
Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo violon et piano depuis une trentaine d'année, ce qui leur confère une homogénéité et une souplesse souvent remarquées et louées. Tous deux ont eu des trajets comparables, d'abord virtuoses de leurs instruments traditionnels, puis explorant les mondes plus anciens du violon baroque et du clavecin, avant de se centrer sur le répertoire et les instruments de la période dite "classique”.
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L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33
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English :
Nicole Tamestit and Pierre Bouyer have been performing as a violin-and-piano duo for some thirty years, a partnership that has earned them a reputation for cohesion and flexibility that is often noted and praised
L’événement Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette Léobard a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gourdon
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