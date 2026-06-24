Léobard

Concert aux chandelles Opus Crocus à l’Abbaye Nouvelle

Salle basse de l’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour lancer Joutes et Troubadours 2026, nous vous invitons à une soirée hors du temps un concert aux chandelles avec le quatuor Opus Crocus, dans l’atmosphère chaleureuse de la salle basse de l’Abbaye Nouvelle

Pour lancer Joutes et Troubadours 2026, nous vous invitons à une soirée hors du temps un concert aux chandelles avec le quatuor Opus Crocus, dans l’atmosphère chaleureuse de la salle basse de l’Abbaye Nouvelle. ​

Opus Crocus, ce sont quatre musiciens virtuoses et complices, tous professeurs au Conservatoire du Grand Cahors, qui aiment mêler les styles et les époques. Entre musique de la Renaissance, Baroque, airs médiévaux et sonorités venues d’Irlande, d’Écosse ou d’inspiration flamenca, ils tissent un voyage musical où chaque morceau se réinvente. ​

Sur scène, guitares classiques et flamenca, flûtes, violon, archiluth, clavecin et piano dialoguent avec une voix lumineuse, pour une expérience à la fois raffinée, chaleureuse et pleine de surprises. Leur enthousiasme contagieux et leur goût de l’improvisation ont déjà conquis de nombreux publics, souvent jusqu’à la standing ovation.

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Salle basse de l’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie

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English :

To kick off Joutes et Troubadours 2026, we invite you to an evening like no other: a candlelit concert featuring the Opus Crocus Quartet, in the warm atmosphere of the lower hall of the Abbaye Nouvelle

L’événement Concert aux chandelles Opus Crocus à l’Abbaye Nouvelle Léobard a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Gourdon