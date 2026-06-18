Léobard

Joutes & Troubadours à l’Abbaye Nouvelle

Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

L’association "Les Amis de l’Abbaye Nouvelle" et le Cercle de jeux "Gourdon & Dragons" (MJC de Gourdon) vous invitent sur le site enchanteur et bucolique de l’Abbaye Nouvelle pour leur deuxième édition de Joutes & Troubadours ! Dans une ambiance conviviale et festive, au pied de l’édifice du XIII siècle, seront proposés animations, animations musicales, jeux et tournois ludiques gratuits sur les thématiques médiévale et fantastique !

Venez costumés si vous le souhaitez!

L’association "Les Amis de l’Abbaye Nouvelle" et le Cercle de jeux "Gourdon & Dragons" (MJC de Gourdon) vous invitent sur le site enchanteur et bucolique de l’Abbaye Nouvelle pour leur deuxième édition de Joutes & Troubadours ! Dans une ambiance conviviale et festive, au pied de l’édifice du XIII siècle, seront proposés animations, animations musicales, jeux et tournois ludiques gratuits sur les thématiques médiévale et fantastique !

Venez costumés si vous le souhaitez!

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Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie

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English :

The association “Les Amis de l’Abbaye Nouvelle” and the gaming club “Gourdon & Dragons” (MJC de Gourdon) invite you to the enchanting and bucolic setting of the Abbaye Nouvelle for their second annual “Joutes & Troubadours” event! In a friendly and festive atmosphere, at the foot of the 13th-century building, there will be free entertainment, musical performances, games, and fun tournaments based on medieval and fantasy themes!

Feel free to come in costume if you’d like!

L’événement Joutes & Troubadours à l’Abbaye Nouvelle Léobard a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Gourdon