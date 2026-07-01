Scénette ouverte La Scénette Léobard
vendredi 7 août 2026 · La Scénette · Léobard
Informations pratiques
Léobard
Scénette ouverte
La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le premier mardi de chaque mois, La Scénette vous propose de vous produire gratuitement en concert
Le premier mardi de chaque mois, La Scénette vous propose de vous produire gratuitement en concert. Venez avec vos instruments, votre voix et goûtez à la scène, rencontrez, échangez avec les artistes et les spectateurs.
.
La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the first Tuesday of every month, La Scénette offers you the chance to perform a free concert
L’événement Scénette ouverte Léobard a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cazals-Salviac
À voir aussi à Léobard (Lot)
- Piano classique avec Alejandro Céspedes à La Scénette La Scénette Léobard 10 juillet 2026
- Concert de la Chorale Chant Libre ! à La Scénette La Scénette Léobard 15 juillet 2026
- Joutes & Troubadours à l’Abbaye Nouvelle Léobard 18 juillet 2026
- Concert aux chandelles Opus Crocus à l’Abbaye Nouvelle Léobard 18 juillet 2026
- Concert du duo Tamestit/Bouyer à La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 28 juillet 2026