Scénette ouverte La Scénette Léobard

Informations pratiques

Léobard

Scénette ouverte

La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le premier mardi de chaque mois, La Scénette vous propose de vous produire gratuitement en concert

Le premier mardi de chaque mois, La Scénette vous propose de vous produire gratuitement en concert. Venez avec vos instruments, votre voix et goûtez à la scène, rencontrez, échangez avec les artistes et les spectateurs.

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La Scénette Abbaye-Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

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English :

On the first Tuesday of every month, La Scénette offers you the chance to perform a free concert

L’événement Scénette ouverte Léobard a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cazals-Salviac