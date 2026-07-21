Informations pratiques

Léobard

Léobard en fête

Le Bourg Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.

Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.

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Le Bourg Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 79 84 04 54 gauthierbouygues@hotmail.fr

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English :

The L%E9obard Festival Committee invites you to its traditional village festival.

L’événement Léobard en fête Léobard a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cazals-Salviac