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AGENDA · Léobard

Léobard en fête Léobard

samedi 1 août 2026 · Léobard

Léobard en fête Léobard

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
46300 Léobard
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Léobard

Léobard en fête

Le Bourg Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.

Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.

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Le Bourg Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 79 84 04 54  gauthierbouygues@hotmail.fr

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English :

The L%E9obard Festival Committee invites you to its traditional village festival.

L’événement Léobard en fête Léobard a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cazals-Salviac

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