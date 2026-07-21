AGENDA · Léobard
Léobard en fête Léobard
samedi 1 août 2026 · Léobard
Informations pratiques
Léobard
Léobard en fête
Le Bourg Léobard Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.
Le comité des fêtes de Léobard vous convie à sa fête traditionnelle du village.
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Le Bourg Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 79 84 04 54 gauthierbouygues@hotmail.fr
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English :
The L%E9obard Festival Committee invites you to its traditional village festival.
L’événement Léobard en fête Léobard a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cazals-Salviac
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