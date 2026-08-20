Concert Coplateau Marty + Jjh Potter Bateau El Alamein Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Bateau El Alamein · Paris
Informations pratiques
Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.
JEUDI 01 OCTOBRE
Marty revient avec JJH Potter en première partie
Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.
Un univers très folk, qui fait voyager.
Bateau El Alamein – Paris
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Ouverture du pont supérieur 18h00
Ouverture de la salle 20h00
( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts
Les concerts commencent à 20h30-20h45 )
️ Prévente : 12 euros (+ frais)
️ Sur place : 15 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles).
Marty revient avec JJH Potter en première partie.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
De 12 à 15 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
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