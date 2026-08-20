Concert Coplateau Marty + Jjh Potter Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.

JEUDI 01 OCTOBRE

Marty revient avec JJH Potter en première partie

Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.

Un univers très folk, qui fait voyager.

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 12 euros (+ frais)

️ Sur place : 15 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles).

Marty revient avec JJH Potter en première partie.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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