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Concert Coplateau Marty + Jjh Potter Bateau El Alamein Paris

jeudi 1 octobre 2026 · Bateau El Alamein · Paris

Concert Coplateau Marty + Jjh Potter Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bateau El Alamein
Adresse
8, port de la Gare
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 12 à 15 euros.</p>

Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.

JEUDI 01 OCTOBRE

Marty revient avec JJH Potter en première partie

Bercé par la chanson française et par les folksingers américains, il devient un chanteur de folk dans la langue de Brassens plutôt que dans celle de Dylan. Accompagné sur scène de son instrumentarium (guitare folk, banjo, mandoline, weissenborn, scie musicale et ukulélé) il interprète ses propres chansons nées d’une riche collaboration avec des auteurs qui lui sont chers S.Mimoun (Debout sur le Zinc), P.Lebas (La Ruda), C.Garau et son frère Eric Marty.

Un univers très folk, qui fait voyager.

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 12 euros (+ frais)

️ Sur place : 15 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles).

Marty revient avec JJH Potter en première partie.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 20h00 à 23h00
payant

De 12 à 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare  75013 Paris
https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/


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