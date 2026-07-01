Concert Cordes & Souffle Rencontre musicale entre Cluj et la France Rodez

Informations pratiques

Rodez

Concert Cordes & Souffle Rencontre musicale entre Cluj et la France

14 Rue du 1 novembre Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Cordes & Souffle réunit le jeune Appassionato Quartet de Cluj-Napoca et le flûtiste français Jérémie Bernet-Rollande pour un concert plein d’émotion, de partage et de découvertes musicales autour de Mozart.

Ce concert célèbre la rencontre entre le jeune Appassionato Quartet, formé au sein de l’Académie de musique Gheorghe Dima, et le flûtiste français Jérémie Bernet Rollande.

Né à Cluj-Napoca, au cœur d’une grande tradition musicale roumaine, le quatuor incarne l’élan et la sensibilité de la nouvelle génération d’interprètes. À leurs côtés, Jérémie Bernet-Rollande déploie une sonorité lumineuse et expressive, invitant la flûte à dialoguer avec la richesse des cordes.

Le programme, conçu comme un voyage musical, réserve quelques surprises autour du chef-d’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, le célèbre Quatuor avec flûte en ré majeur, KV 285. Cette œuvre lumineuse et élégante, écrite en 1777, révèle toute la subtilité du dialogue entre la flûte et les cordes, mêlant grâce classique, virtuosité et délicatesse expressive.

Au-delà du concert, cette rencontre artistique symbolise la vitalité de la jeune génération européenne et l’importance du partage culturel. Entre tradition et modernité, ce projet met en lumière la transmission, l’ouverture et la rencontre des sensibilités musicales.

Un moment de musique placé sous le signe de l’échange, de la découverte et de la passion. .

14 Rue du 1 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 80 02 01 29 lamenuiserierodez@wanadoo.fr

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English :

Cordes & Souffle brings together the young Appassionato Quartet from Cluj-Napoca and the fl%French flutist Jérémie Bernet-Rollande for a concert full of emotion, connection, and musical discoveries centered on Mozart.

L’événement Concert Cordes & Souffle Rencontre musicale entre Cluj et la France Rodez a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)