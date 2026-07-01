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AGENDA · Cornus

Concert Cornus

dimanche 19 juillet 2026 · Cornus

Concert Cornus

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
63 Mas Raynal
Ville
12540 Cornus
Département
Aveyron
Tarif

Cornus

Concert

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert avec Vent d’Est
Vent d’Est c’est un vagabondage poétique et créatif déroulant à la fois des musiques d’Europe de l’Est et du swing, avec sensibilité et légèreté. Des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient, ces musiques expriment la profondeur des émotions de l’être humain l’exil, l’abandon, le deuil, mais aussi la célébration de la vie avec joie, enthousiasme et fougue.
20h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Buvette et pizza
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche !   .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49  icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Concert with Vent d’Est

L’événement Concert Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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