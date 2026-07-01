Concert Cornus
dimanche 19 juillet 2026 · Cornus
Informations pratiques
Cornus
Concert
63 Mas Raynal Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert avec Vent d’Est
Vent d’Est c’est un vagabondage poétique et créatif déroulant à la fois des musiques d’Europe de l’Est et du swing, avec sensibilité et légèreté. Des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient, ces musiques expriment la profondeur des émotions de l’être humain l’exil, l’abandon, le deuil, mais aussi la célébration de la vie avec joie, enthousiasme et fougue.
20h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.
Buvette et pizza
Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .
63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com
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English :
Concert with Vent d’Est
L’événement Concert Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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