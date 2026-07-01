Informations pratiques

Cornus

Jeux et concert

63 Mas Raynal Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Atelier Impression + Concert de Brusilhadis

16h Atelier Impression

Brusilhadis, c’est un mélange de gazouillis, de bruissements d’ailes, de murmurations, de chants et de cris pour que puisse être entendue la présence des oiseaux dans nos voix

d’humaines.

C’est un projet d’ode au peuple aviaire afin de dénoncer leur invisibilité. Malgré ce constat accablant et cette tristesse causée par le vide que laisse la disparition des oiseaux, Brusilhadis se veut rempli de joie d’habiter un monde au contact de vivants humains et non-humains.

Nous sommes trois chanteuses formées en musiques traditionnelles. Nous ouvrons grand nos oreilles, nos bouches et nos voix pour donner à entendre les Brusilhadis des oiseaux.

Nous sommes musiciennes et nous explorons avec passion les pratiques sonores et les chants traditionnels forgés dans les bouches de nos aïeul·e·s, et ce à travers les âges. Nous y trouvons le lien, ce liant, ce tissage qui existait jadis entre les oiseaux et les humains.

Coucou, calandre, rossignol, hirondelle, grives, nous souhaitons qu’ils-elles accompagnent à nouveau notre vie. Nous voulons leur donner la voix, l’écoute et le bonheur de les côtoyer.

20h-22h, à la Chapelle-Café, dans le jardin et dans le café.

Venez donc à pied depuis les parkings randonneurs avant ou après le hameau avec votre lampe de poche ! .

63 Mas Raynal Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 7 69 44 72 49 icilachapellecafe@gmail.com

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English :

Printmaking Workshop + Concert by Brusilhadis

L’événement Jeux et concert Cornus a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)