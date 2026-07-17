TABLEE SOUS LES ETOILES le 30 juillet au Château de Cenevieres, Château de Cénevières, Cornus

Informations pratiques

TABLEE SOUS LES ETOILES le 30 juillet au Château de Cenevieres Jeudi 30 juillet, 18h30 Château de Cénevières Lot

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-30T18:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:59:00+02:00

Le temps d’une soirée, une grande tablée en plein air réunit producteurs, curieux et gourmands autour des produits du Lot : Agneau Fermier du Quercy IGP, Melon du Quercy IGP, Rocamadour AOP, légumes bio du Lot, vins et bières du Lot, dans un cadre exceptionnel qui domine la vallée du Lot.

Après le dîner, place à l’observation de la lune et du ciel étoilé, animée par Astronomade, pour une soirée qui mêle gastronomie locale et émerveillement à ciel ouvert.

Chaque convive repart avec une carte du ciel et un livret de recettes en souvenir de la soirée.

Repas à 19,50 EUR hors boissons. Places limitées, pensez à vous inscrire.

Réservation en ligne : https://my.weezevent.com/tablee-sous-les-etoiles

À noter : les convives sont invités à apporter leurs propres couverts.

Château de Cénevières 46330 Cénevières Cornus 46330 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/tablee-sous-les-etoiles »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Vivez une soiru00e9e unique au cu0153ur du Lot, entre gastronomie locale et ciel u00e9toilu00e9. Pour cette nouvelle u00e9dition de La Tablu00e9e sous les u00e9toiles, Grands Terroirs Lot vous donne rendez-vous au Chu00e2teau de Cu00e9neviu00e8res pour une soiru00e9e qui cu00e9lu00e8bre les produits et les paysages du Lot. Du00e8s 18h30, un bar u00e0 vins et biu00e8res vous accueille en compagnie de vignerons et d’un brasseur locaux, l’occasion de du00e9couvrir les filiu00e8res du territoire. u00c0 20h00, place au du00eener : melon du Quercy IGP et magret de canard fumu00e9, agneau fermier du Quercy IGP grillu00e9, ratatouille de lu00e9gumes bio du Lot, rocamadour AOP et brioche perdue au safran. La soiru00e9e se poursuit avec une animation autour de l’observation de la lune et du ciel u00e9toilu00e9, pour un moment de contemplation face au ciel du Lot. Pensez u00e0 apporter vos couverts. », « html »: «

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Le 30 juillet, la Tablée sous les étoiles revient pour une cinquième édition au cœur du Château de Cénevières.

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