UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Roquefort-les-Pins

Concert Corou de Berra, Sanctuaire du Sacré Coeur,, Roquefort-les-Pins

samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire du Sacré Coeur, · Roquefort-les-Pins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sanctuaire du Sacré Coeur,
Adresse
Rd 2085; 06330 Roquefort les Pins
Ville
06330 Roquefort-les-Pins
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Limité à 100 personnes

Concert Corou de Berra Samedi 19 septembre, 15h00 Sanctuaire du Sacré Coeur, Alpes-Maritimes

Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez écouter un concert de chants polyphoniques par le groupe Corou de Berra.

Découvrez des chants traditionnels interprétés à plusieurs voix, témoins d’un patrimoine vivant transmis de génération en génération. Un moment de partage et de convivialité pour tous les publics.

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Tout public.

Sanctuaire du Sacré Coeur, Rd 2085; 06330 Roquefort les Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33665403473 Concert proposé par le groupe polyphonique Corou de Berra
Concert de chants polyphonique par le groupe Corou de Berra

À voir aussi à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes)