Concert Covertramp Hommage à Supertramp Chartres

Concert Covertramp Hommage à Supertramp

Le Colisée Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-06-19 20:30:00

COVERTRAMP revient en 2026/2027 avec un tout nouveau show, encore plus intense et spectaculaire !

Après une tournée triomphale en 2024/2025, COVERTRAMP, considéré comme le meilleur hommage planétaire à SUPERTRAMP et adoubé par Roger Hodgson (cofondateur et voix emblématique du groupe), est de retour avec une toute nouvelle production pleine de surprises. Pendant 2 heures de concert 100 % live, les 6 musiciens multi-instrumentistes de COVERTRAMP recréent avec une fidélité saisissante toute la richesse de l'univers de SUPERTRAMP les mêmes tonalités, les mêmes harmonies vocales, la même magie. Le chanteur Philippe Tailleferd y livre une performance vocale remarquable, naviguant avec aisance entre les styles et les sensibilités de Roger Hodgson et Rick Davies, dans un équilibre bluffant de justesse et d'émotion.

Le Colisée Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

COVERTRAMP returns in 2026/2027 with an all-new, even more intense and spectacular show!

