Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse
mercredi 9 décembre 2026 · CRR-Espace Varèse · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mercredi 9 décembre, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T19:30:00+01:00
Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.
Les « Petites Scènes » sont destinées à des élèves de 1er cycle et de 2e cycle. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Petites Scènes
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