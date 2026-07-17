Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Informations pratiques

Concert Jeudi 10 décembre, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T20:30:00+01:00

Concert « Premier jet » :

Œuvres des élèves des classes de composition instrumentale et électroacoustique des classes de Guy-Olivier FERLA et Guillaume HERMEN, direction

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Electroacoustique