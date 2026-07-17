AGENDA · Toulouse
Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse
jeudi 10 décembre 2026 · CRR-Espace Varèse · Toulouse
Informations pratiques
Concert Jeudi 10 décembre, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T19:00:00+01:00 – 2026-12-10T20:30:00+01:00
Concert « Premier jet » :
Œuvres des élèves des classes de composition instrumentale et électroacoustique des classes de Guy-Olivier FERLA et Guillaume HERMEN, direction
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Electroacoustique
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