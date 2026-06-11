Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Informations pratiques

Concert Jeudi 14 janvier 2027, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T18:30:00+01:00 – 2027-01-14T19:30:00+01:00

Fin : 2027-01-14T18:30:00+01:00 – 2027-01-14T19:30:00+01:00

Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.

Les « Grandes Scènes » permettent aux élèves plus avancés de se produire. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Grandes Scènes