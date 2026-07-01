AGENDA · Toulouse
Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse
mardi 19 janvier 2027 · CRR-Espace Varèse · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mardi 19 janvier 2027, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-19T19:00:00+01:00 – 2027-01-19T20:30:00+01:00
Fin : 2027-01-19T19:00:00+01:00 – 2027-01-19T20:30:00+01:00
Concert de musique de chambre dans le cadre de la semaine franco allemande.
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Franco-allemand
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Zones à défendre, Le Cratère, Toulouse 1 juillet 2026
- Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026