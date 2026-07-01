Concert, CRR-Espace Varèse, Toulouse
jeudi 18 mars 2027 · CRR-Espace Varèse · Toulouse
Informations pratiques
Concert Jeudi 18 mars 2027, 18h30 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T19:30:00+01:00
Fin : 2027-03-18T18:30:00+01:00 – 2027-03-18T19:30:00+01:00
Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.
Les « Grandes Scènes » permettent aux élèves plus avancés de se produire. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas.
CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Grandes Scènes
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