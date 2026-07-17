Concert, CRR-Site la Vache – Salle Bach, Toulouse

Informations pratiques

Concert Mardi 15 décembre, 18h15 CRR-Site la Vache – Salle Bach Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-15T18:15:00+01:00 – 2026-12-15T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-15T18:15:00+01:00 – 2026-12-15T19:00:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 04 Décembre, 12H

Concert Play Music des Elèves de la Variation 3, site La Vache.

La Variation #3 (dans mon premier orchestre) permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.

Plus d’informations sur le dispositif :https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/

CRR-Site la Vache – Salle Bach 4 rue Marguerite Duras 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]

Play music V#3