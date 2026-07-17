Concert, CRR-Site la Vache – Salle Bach, Toulouse
mardi 15 décembre 2026 · CRR-Site la Vache - Salle Bach · Toulouse
Informations pratiques
Concert Mardi 15 décembre, 18h15 CRR-Site la Vache – Salle Bach Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-15T18:15:00+01:00 – 2026-12-15T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-15T18:15:00+01:00 – 2026-12-15T19:00:00+01:00
RÉSERVATION : à partir du 04 Décembre, 12H
Concert Play Music des Elèves de la Variation 3, site La Vache.
La Variation #3 (dans mon premier orchestre) permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.
Plus d’informations sur le dispositif :https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
CRR-Site la Vache – Salle Bach 4 rue Marguerite Duras 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Play music V#3
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