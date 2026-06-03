Montréal

CONCERT CUIVRES ET ORGUE

Place Saint-Vincent Montréal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Avec ses 4 claviers, 57 jeux et plus de 3000 tuyaux, l’orgue de la collégiale de Montréal est le plus grand de l’Aude et l’un des plus anciens c’est un véritable joyau du patrimoine montréalais. Venez le découvrir à l’occasion d’un concert exceptionnel !

Le mercredi 12 août, l’association des Amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal vous propose un concert quintette de cuivres et orgue.

Libre participation aux frais.

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Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 77 00 55 89 orguemontreal11@gmail.com

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English :

With its 4 manuals, 57 stops and over 3,000 pipes, the organ of the collegiate church of Montreal is the largest in the Aude region and one of the oldest: a true jewel of Montreal’s heritage. Come and discover it at an exceptional concert!

On Wednesday August 12, the Association des Amis de l’orgue et de la collégiale de Montréal invites you to a brass quintet and organ concert.

Participation free of charge.

L’événement CONCERT CUIVRES ET ORGUE Montréal a été mis à jour le 2026-06-03 par