Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE AU QUINZE Montréal

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE AU QUINZE Montréal mercredi 12 août 2026.

Lieu : AU QUINZE

Adresse : 15 Place du Prieuré

Ville : 89420 Montréal

Département : Yonne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Montréal

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :
2026-08-12

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les au QUINZE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre.   .

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 16 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE

L’événement CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE Montréal a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Montréal (Yonne)