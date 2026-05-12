CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE AU QUINZE Montréal

Montréal

CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-08-12

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare

et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en

français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en

anglais avec un accent impeccable !

C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes

emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy

crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.

Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de

l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !

Retrouvez-les au QUINZE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre. .

AU QUINZE 15 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 16 49

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English : CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE

L’événement CONCERT FESTIVALLON GEMMA & THE DRIVER AU QUINZE Montréal a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)