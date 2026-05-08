Meymac

Concert Curioux Bards Sublimation

Place de l’Eglise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert en l’église Curious Bards Sublimation .

Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .

Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Concert Curioux Bards Sublimation

L’événement Concert Curioux Bards Sublimation Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze