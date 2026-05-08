Concert Curioux Bards Sublimation Meymac
Concert Curioux Bards Sublimation Meymac vendredi 24 juillet 2026.
Meymac
Concert Curioux Bards Sublimation
Place de l’Eglise Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert en l’église Curious Bards Sublimation .
Billetterie auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues), en ligne ou le soir même ouverture 30 minutes avant le concert .
Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Concert Curioux Bards Sublimation
L’événement Concert Curioux Bards Sublimation Meymac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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