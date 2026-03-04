Concert Cyril Hericourt, La Petite Cure (café associatif), Nantes

Concert Cyril Hericourt Vendredi 6 mars, 20h00 La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T21:00:00+01:00

Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilégie une ligne claire, personnelle et entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. Ses observations discrètes et précises traversées d’humeurs kaléidoscopiques sont autant de prétextes à dérouler le fil de luttes intérieures.

On pense à Renaud (« Bourgade rouge et grise »), Miossec (« Veux-tu »), ou encore Yves Simon (« Au-dessus des nues », « Héritage »). Le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et la guitare toujours à portée de main…

1er prix du Clermont Carrefour de la chanson 2024

Prix du jury du Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Folk de Cyril Hericourt concert folk