Concert d’Alma Rechtman La Maison des Métallos Paris

Sur scène, elle dévoile son nouvel EP, pensé comme une traversée : lorsque les certitudes vacillent et que les fondations se fissurent, un autre chemin apparaît dans les ruines — fragile, mais fécond. L’artiste nous ouvre les portes d’une chambre peuplée d’ami·es, de souvenirs et de récits à recueillir.

Mais au cœur de cet espace, l’insomnie persiste. Les nuits se chargent de ronces, de souvenirs tenaces, de cicatrices inscrites dans les corps — une violence passée qu’on voudrait défaire, comme on arrache un rosier pour sauver le jardin.

Entre ombre et lumière, Alma Rechtman compose une matière sonore et poétique où la musique devient un espace de réparation autant que d’affirmation.

Entre pop, soul, folk et poésie, Alma Rechtman déploie un univers musical sensible, porté par une voix rauque, parfois à la limite de la rupture. Elle y livre des textes intimistes, qui disent l’amour, la solitude et la colère douce. A découvrir en live sur la scène de la Maison des Métallos, à Paris.

Le jeudi 22 octobre 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-22T20:00:00+02:00_2026-10-22T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/concert-alma-rechtman +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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