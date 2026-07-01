Concert dans la ville – Bernstein Story, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert dans la ville – Bernstein Story Vendredi 11 septembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:20:00+02:00

Orchestre

Cette année plus qu’aucune autre, la ville est à l’honneur ! Joseph Swensen embarque pour une folle journée à New York, portée par la musique foisonnante de Bernstein. Des quartiers nord de West Side Story au Broadway de Candide en passant par les rives de l’Hudson avec On the Waterfront, la Grande Pomme a rendez-vous à Bordeaux pour donner le coup d’envoi. Pour la cinquième année consécutive, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ouvre la saison et retrouve le public dans la ville et au-delà. Sur le territoire, des écrans retransmettent le concert en direct depuis le cœur battant de l’Auditorium.

Programme

Leonard Bernstein

On the Waterfront, suite symphonique

Fancy Free, Three Dance Variations

West Side Story, Danses symphoniques

On the Town, Three Dance Episodes

Candide, ouverture

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

Avec la contribution du Groupe Caisserie Bordelaise

Concert capté pour une diffusion en direct sur .NoA et sur France.tv

Retransmission en direct

Dans Bordeaux : l’Opéra diffuse le concert sur grand écran à ciel ouvert dans une dizaine de lieux, annoncés ultérieurement.

Bordeaux Live Opera : plus de 70 diffusions sont proposées dans la métropole bordelaise, à travers la région et à l’étranger dans les villes jumelées avec Bordeaux.

Autour du concert

Jeudi 10 septembre 20 h : répétition publique réservée aux bénéficiaires et acteurs des structures de solidarité (gratuit sur réservation).

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697003-concert-dans-la-ville »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-concert-dans-la-ville-bernstein-story-83691 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Joseph Swensen Orchestre