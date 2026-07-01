Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Salle Goerges Jonesco Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres

Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La ville de Valentigney partenaire historique du Festival Eurocuivres accueil cette année, un Trio de Musique de Chambre autour de Brahms. .

Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45

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English : Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres

L’événement Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD