Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Salle Goerges Jonesco Valentigney
dimanche 19 juillet 2026 · Salle Goerges Jonesco · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres
Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La ville de Valentigney partenaire historique du Festival Eurocuivres accueil cette année, un Trio de Musique de Chambre autour de Brahms. .
Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres
L’événement Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Valentigney (Doubs)
- Projection en plein air du film LILO ET STITCH Place Émile Peugeot Valentigney 20 août 2026
- US Valent Days Esplanade Fernand Vurpillot Valentigney 29 août 2026
- Sortie de résidence SUCRE(S) par la cie Prune A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est Valentigney 6 novembre 2026
- Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo A la Lueur des Contes Valentigney 18 novembre 2026