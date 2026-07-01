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AGENDA · Valentigney

Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Salle Goerges Jonesco Valentigney

dimanche 19 juillet 2026 · Salle Goerges Jonesco · Valentigney

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Goerges Jonesco
Adresse
74 Rue de la Villedieu
Ville
25700 Valentigney
Département
Doubs
Tarif

Valentigney

Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres

Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

La ville de Valentigney partenaire historique du Festival Eurocuivres accueil cette année, un Trio de Musique de Chambre autour de Brahms.   .

Salle Goerges Jonesco 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45 

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English : Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres

L’événement Concert dans le cadre du Festival Eurocuivres Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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