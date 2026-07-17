Concert dans le couvent des Dominicains : le 4e concerto de Beethoven, Couvent des Dominicains de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Concert dans le couvent des Dominicains : le 4e concerto de Beethoven Dimanche 20 septembre, 16h00 Couvent des Dominicains de Montpellier Hérault

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce concert sera donné par frère Arnaud Blunat, pianiste, accompagné par un quintette à cordes.

Au programme : le 4e concerto pour piano de Beethoven.

Couvent des Dominicains de Montpellier 8 rue Fabre, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 0637892640 https://dominicainsmontpellier.fr https://www.facebook.com/dominicainsmontpellier/;http://centrelacordaire.fr/ Ici se trouvent le couvent et l’église d’une communauté religieuse catholique, les frères Dominicains (Ordre des Prêcheurs). Présents à Montpellier depuis 1220, les Dominicains ont occupé plusieurs emplacements successifs ; depuis 1957 ils se trouvent à cette adresse située tout près de la place de la Comédie.

La communauté est composée de 14 frères. Plusieurs fois par jour nous nous réunissons dans notre église pour prier (messe et offices chantés). Toutes ces célébrations sont ouvertes au public. Notre église est habituellement ouverte de 7h30 à 19h30 (surveillance vidéo). Tram 1 et 2, Comédie.

Ce concert sera donné par le frère Arnaud Blunat, pianiste, qui sera accompagné par un quintette à cordes : 4ème concerto de Beethoven.

©Arnaud Blunat