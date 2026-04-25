Concert dans le jardin du musée, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Concert dans le jardin du musée Samedi 6 juin, 14h30 Musée Nicolas Poussin Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Concert dans le jardin du musée Nicolas Poussin par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal (site des Andelys).

Les pièces jouées sont en lien avec le thème de La vue.

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Concert dans le jardin du musée Nicolas Poussin par les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal (site des Andelys).

©Musée Nicolas Poussin