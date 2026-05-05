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Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise

Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise

Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du musée Tavet Delacour

Adresse : 4 rue Lemercier 95300 Pontoise

Ville : 95300 Pontoise

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Concert dans le jardin du Musée Tavet Samedi 6 juin, 15h00 Jardin du musée Tavet Delacour Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Succession de morceaux de percussions mandingues interprétés par les élèves et professeurs de l’association SOUNDIATA

Jardin du musée Tavet Delacour 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Concert de percussions mandingues par l’association Soundiata

Ville de Pontoise

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