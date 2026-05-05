Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise

Concert dans le jardin du Musée Tavet Samedi 6 juin, 15h00 Jardin du musée Tavet Delacour Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Succession de morceaux de percussions mandingues interprétés par les élèves et professeurs de l’association SOUNDIATA

Jardin du musée Tavet Delacour 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Concert de percussions mandingues par l’association Soundiata

Ville de Pontoise