Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise
Concert dans le jardin du Musée Tavet, Jardin du musée Tavet Delacour, Pontoise samedi 6 juin 2026.
Concert dans le jardin du Musée Tavet Samedi 6 juin, 15h00 Jardin du musée Tavet Delacour Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Succession de morceaux de percussions mandingues interprétés par les élèves et professeurs de l’association SOUNDIATA
Jardin du musée Tavet Delacour 4 rue Lemercier 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Concert de percussions mandingues par l’association Soundiata
Ville de Pontoise
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