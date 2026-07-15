Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 11 décembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence

La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

et autres tarifs réduits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Un jazz teinté de groove, d’électro et de hip-hop. Concert programmé en partenariat avec Jazz Action Valence. Fermeture de la billetterie en ligne 30 minutes avant le début du concert.

Bar et restauration sur place dès 19h.

.

La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz infused with groove, electro, and hip-hop. Concert presented in partnership with Jazz Action Valence. Online ticket sales close 30 minutes before the concert begins.

Bar and food service available on site starting at 7 p.m.

L’événement Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme