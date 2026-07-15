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AGENDA · Romans-sur-Isère

Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 11 décembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Cordo, Cité de la Musique
Adresse
3 quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
17 17 17 et autres tarifs réduits

Romans-sur-Isère

Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence

La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

et autres tarifs réduits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Un jazz teinté de groove, d’électro et de hip-hop. Concert programmé en partenariat avec Jazz Action Valence. Fermeture de la billetterie en ligne 30 minutes avant le début du concert.
Bar et restauration sur place dès 19h.
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La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Jazz infused with groove, electro, and hip-hop. Concert presented in partnership with Jazz Action Valence. Online ticket sales close 30 minutes before the concert begins.
Bar and food service available on site starting at 7 p.m.

L’événement Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme

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