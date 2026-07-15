Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence La Cordo, Cité de la Musique Romans-sur-Isère
vendredi 11 décembre 2026 · La Cordo, Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence
La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
et autres tarifs réduits
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Un jazz teinté de groove, d’électro et de hip-hop. Concert programmé en partenariat avec Jazz Action Valence. Fermeture de la billetterie en ligne 30 minutes avant le début du concert.
Bar et restauration sur place dès 19h.
.
La Cordo, Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English :
Jazz infused with groove, electro, and hip-hop. Concert presented in partnership with Jazz Action Valence. Online ticket sales close 30 minutes before the concert begins.
Bar and food service available on site starting at 7 p.m.
L’événement Concert Daoud + Mounam + élèves de Jazz Action Valence Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme
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