Concert Daunas de Cor SAINT-SAVIN Saint-Savin
Concert Daunas de Cor SAINT-SAVIN Saint-Savin jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Savin
Concert Daunas de Cor
SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin , un concert de chants polyphoniques au féminin, avec le groupe Daunas de Cor chants profanes & sacrés, en occitan.
Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.
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SAINT-SAVIN Chapelle de Piétat Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a concert of polyphonic songs by women, with the Daunas de Cor group: secular & sacred songs, in Occitan.
Participation by hat. Reservations recommended by telephone.
L’événement Concert Daunas de Cor Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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