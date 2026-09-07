Concert d’automne : Chœurs et Orchestre, Église Notre Dame, Saint-Dizier

Informations pratiques

Concert d’automne : Chœurs et Orchestre Samedi 10 octobre, 20h00 Église Notre Dame Haute-Marne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Le Choeur Harmonia, le Groupe vocal des Pays du Der et l’Ensemble philharmonique de Saint-Dizier s’associent le temps du soirée à l’occasion d’un concert d’automne pour un moment musical unique.

Église Notre Dame Rue Émile Giros, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Concert d’automne : Chœurs et orchestre Choeur Harmonia Ensemble philharmonique de Saint-Dizier