Nancy

Concert David Kadouch Piano Edgar Moreau Violoncelle

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-28 20:00:00

fin : 2026-09-28 20:00:00

Date(s) :

2026-09-28

RACHMANINOV DVORAK CHOPIN

Considéré dès la fin de ses études comme le petit prince du violoncelle , 2 prix Tchaïkovski, Edgar forme depuis trois ans un duo fécond avec le pianiste David Kadouch, également lauréat des Victoires de la Musique, prodige du Conservatoire de Paris où il entre à seulement 14 ans avant de poursuivre sa formation auprès des meilleurs Murray Perahia, Daniel Barenboïm et Maurizio Pollini. Ensemble, ils allient la vigueur et la clarté de leurs interprétations à la décontraction souveraine et à la spontanéité typique de ces éternels jeunes premiers.

Edgar Moreau confirme son talent la beauté du son, l’élégance du geste et son dialogue raffiné avec avid Kadouch. (Classica)Tout public

32 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

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English :

RACHMANINOFF DVORAK CHOPIN

Considered the little prince of the cello right from the end of his studies, and winner of 2 Tchaikovsky prizes, Edgar has for the past three years formed a fruitful duo with pianist David Kadouch, also a Victoires de la Musique winner, and a prodigy of the Paris Conservatoire where he entered at just 14, before continuing his training with the best: Murray Perahia, Daniel Barenboïm and Maurizio Pollini. Together, they combine the vigor and clarity of their interpretations with the sovereign casualness and spontaneity typical of these eternal young firsts.

Edgar Moreau confirms his talent: the beauty of his sound, the elegance of his gesture and his refined dialogue with Avid Kadouch. (Classica)

L’événement Concert David Kadouch Piano Edgar Moreau Violoncelle Nancy a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY