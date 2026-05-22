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Concert de 2 Orchestres venus de l’illinois USA église St Philippe du Roule Paris

Concert de 2 Orchestres venus de l’illinois USA église St Philippe du Roule Paris

Concert de 2 Orchestres venus de l’illinois USA église St Philippe du Roule Paris lundi 22 juin 2026.

Lieu : église St Philippe du Roule

Adresse : 154 rue du Fbg St Honoré

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p><strong>Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  </strong></p><p><strong>Un Don Respectueux de 8€ par personne</strong></p><p><strong>vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) </strong></p><p><strong>Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!! </strong> </p>

Concert de 2 Orchestres venus de l’illinois USA

All-Stars of Music : 90 musiciens

Ensemble à Vent & Orchestre Symphonique

programme : Strauss – Bernstein – Vaughan Williams – Bach – Price – Copland – Mozart … et bien plus encore !

Les 2 Orchestres « Illinois Sr. All-Stars of Music « Brass Band » and « Strings Ensemble » », sous la direction d’ Anthony Marinello, entame leur tournée européenne 2026. Composé d’élèves musiciens exceptionnels, sélectionnés par leurs professeurs pour leurs performances et leur leadership exemplaires, cet ensemble représente l’excellence des programmes musicaux de l’Illinois. Après des concerts aux jardins Mirabell de Salzbourg et aux jardins Victoria Embankment de Londres, ils ont l’honneur de se produire à Paris, Champs-Elysées : église Saint-Philippe-du-Roule 75008.

All-Stars of Music : 90 musiciens

Ensemble à Vent & Orchestre Symphonique
Le lundi 22 juin 2026
de 15h15 à 16h30
payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits  

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire) 

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T18:15:00+02:00
fin : 2026-06-22T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T15:15:00+02:00_2026-06-22T16:30:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré  75008 Paris


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